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Снігур легко вийшла у друге коло 60-тисячника у Франції

Станіслав Матусевич — 16 квітня 2025, 13:08
Снігур легко вийшла у друге коло 60-тисячника у Франції
Дар'я Снігур
Getty images

Дар'я Снігур (139) вийшла у друге коло турніру серії ITF W75, що проходить у французькому Кальві.

У стартовому матчі перша сіяна українка за 1 годину 5 хвилин перемогла шведку Лізу Цаар (510) з рахунком 6:3, 6:2.

Снігур за гру не подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 6 брейків. На рахунку її суперниці також жодного ейсу, 2 помилки на подачі та 2 брейки.

ITF W75, Calvi
Кальві, Франція, хард
Призовий фонд: $60,000
Перше коло, 16 квітня

Дар'я Снігур (Україна) – Ліза Цаар (Швеція) 6:3, 6:2

Суперниці зустрічалися вперше. У наступному колі змагань українки зіграє проти Амарні Бенкс (326, Велика Британія).

Відзначимо, що Снігур, оскільки не любить грати на грунті, заявилася на хардовий турнір, попри початок грунтового сезону.

Нагадаємо, що чотири українки потрапили до основної сітки Ролан Гаррос 2025. Снігур на цьому турнірі доведеться грати кваліфікацію.

ITF Дар'я Снігур

Дар'я Снігур

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