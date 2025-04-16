Чотири українки зіграють в основній сітці Ролан Гаррос 2025

Еліна Світоліна (18), Марта Костюк (25), Даяна Ястремська (46) та Ангеліна Калініна (65) гарантували собі участь в основній сітці Ролан Гаррос 2025.

Про це повідомляє портал Великий теніс України.

Юлія Стародубцева (103) знаходиться на третьому місці в альтернативному списку потрапляння до основної сітки. Якщо троє спортсменок, які знаходяться вище за неї в рейтингу, не зможуть виступити у Парижі, Юлія одразу потрапить в основу. В іншому випадку, Стародубцева змушена буде проходити кваліфікацію.

Цього сезону Відкритий чемпіонат Франції з тенісу пройде з 25 травня по 8 червня.

Нагадаємо, що напередодні Даяна Ястремська не змогла дограти матч першого кола проти Альони Остапенко у Штутгарті.