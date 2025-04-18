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Снігур пробилася у чвертьфінал турніру ITF у Франції

Станіслав Матусевич — 18 квітня 2025, 14:27
Снігур пробилася у чвертьфінал турніру ITF у Франції
Дар'я Снігур
Getty images

Дар'я Снігур (139) вийшла у чвертьфінал турніру серії ITF W75, що проходить у французькому Кальві.

У матчі другого кола, який було відкладено на день через дощ, перша сіяна українка за 2 години 6 хвилин впоралася з британкою Амарні Бенкс (326) з рахунком 5:7, 6:3, 6:2.

Снігур за гру не подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 8 брейків. На рахунку її суперниці 2 ейси, 5 помилок на подачі та 5 брейків.

ITF W75, Calvi
Кальві, Франція, хард
Призовий фонд: $60,000
Друге коло, 18 квітня

Дар'я Снігур (Україна) – Амарні Бенкс (Велика Британія) 5:7, 6:3, 6:2

Це була друга зустріч суперниць, в обидвох перемогла українка. У чвертьфіналі змагань, який відбудеться сьогодні ж, 18 квітня, Снігур зіграє проти Анни-Лєни Фрідзам (342, Німеччина).

Нагадаємо, напередодні Дар'я Снігур впевнено обіграла в матчі першого кола шведку Лізу Цаар (6:3, 6:2).

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