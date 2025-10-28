Олійникова вдало стартувала на турнірі WTA в Колумбії

Олександра Олійникова (135) вийшла у друге коло турніру серії WTA 125 у колумбійському Калі. Шоста сіяна українка обіграла представницю Грузії Єкатерине Горгодзе (189).

Матч тривав 1 годину 41 хвилину і завершився з рахунком 7:6(5), 6:3.

За поєдинок Олійникова 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 7 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 1 раз помилилася на подачі та зробила 6 брейків.

Cali Open – WTA 125

Калі, Колумбія, грунт

Призовий фонд: $115,000

Перше коло, 28 жовтня

Олександра Олійникова (Україна) – Єкатерине Горгодзе (Грузія) 7:6(5), 6:3

Тенісистки раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Олійникова зіграє з Ясмін Ортенсі (247, Аргентина).

Нагадаємо, що минулого тижня Олександра Олійникова дійшла до півфіналу турніру аналогічної категорії у бразильському Флоріанополісі.