Олійникова успішно стартувала у кваліфікації турніру WTA 500 у Страсбурзі

Олександра Олійникова (68) вийшла у фінал кваліфікації турніру серії WTA 500 у французькому Страсбурзі. У стартовому матчі попередніх змагань українка легко обіграла француженку Ксенію Єфремову (623).

Гра тривала 1 годину 2 хвилини і завершилася з рахунком 6:1, 6:2.

За поєдинок Олійникова не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 7 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 6 помилок на подачі та 2 брейки.

Internationaux le Strasbourg – WTA 500

Страсбург, Франція, грунт

Призовий фонд: $1,049,083

Півфінал кваліфікації, 16 травня

Олександра Олійникова(Україна) – Ксенія Єфремова (Франція) 6:1, 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися. У фіналі кваліфікації Олійникова зіграє проти сильнішої в матчі між Антонією Ружич (59, Хорватія) та Юлією Путінцевою (77, Казахстан).

Нагадаємо, що минулого тижня Олександра Олійникова вперше в кар'єрі дійшла до третього кола турніру серії WTA 1000 в італійському Римі.