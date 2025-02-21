Італійці хочуть зробити Мастерс у Римі п'ятим турніром "Великого шолома"

Італійська федерація тенісу і падела (FITP) хоче купити «Мастерс» у Мадриді, сподіваючись на проведення п'ятого турніру "Великого шолома".

Про це повідомляє портал UbiTennis із посиланням на газету La Stampa.

Федерація тенісу і падела Італії виступила з пропозицією про придбання прав на проведення турніру Madrid Open Masters за $550 млн. Ці права наразі належать компанії IMG, що входить до складу Endeavor Group Holdings.

Метою ініціативи є отримання додаткового тижня у тенісному календарі, щоб розширити Rome Open Masters до формату двотижневого змагання, який традиційно використовується для турнірів Grand Slam. Як відомо, "Мастерс" у Римі проходить відразу після турніру в Мадриді.

У довгостроковій перспективі італійська федерація прагне втілити амбітну мрію – організувати п'ятий турнір категорії Grand Slam. Проте для її втілення в життя буде потрібно схвалення комітету «Великого шолома», який складається з організаторів Australian Open, Ролан Гаррос, Вімблдону та US Open, що буде вкрай складно.

Нагадаємо, що перша ракетка світу серед чоловіків Яннік Сіннер через дискваліфікацію пропустить цьогорічний Мастерс у Мадриді, але зможе виступити у Римі.