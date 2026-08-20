Двоє перших сіяних програли: визначилися чвертьфіналісти Мастерсу в Цинциннаті

Стали відомі всі чвертьфіналісти на Мастерсі в Цинциннаті. За відсутності Янніка Сіннера та Карлоса Алькараса два перші сіяні турніру, німець Александр Звєрєв (3) та канадець Фелікс Оже-Альяссім (4), не зуміли пробитися до вісімки найкращих.

Лідер посіву Звєрєв мав матч-пойнт на тай-брейку другой партії та вів у вирішальній 4:2 проти американця Томмі Пола (24), та в підсумку все ж програв – 6:4, 6:7(6), 4:6. Наступним суперником Пола стане Флавіо Коболлі (10). Італієць також у трьох сетах переміг Рафаеля Ходара (11, Іспанія) з рахунком 4:6, 7:6(3), 6:3.

Оже-Альяссім не впорався з іншим представником США, Френсісом Тіафо (23) – 3:6, 4:6. Далі американець зіграє з італійцем Лоренцо Музетті (15), який не мав проблем із Жайме Фарією (79, Португалія) – 7:5, 6:2. Музетті вперше з травня минулого року вийшов до чвертьфіналу Мастерсу.

Аргентинець Тьяго Тіранте (50) вперше дістався до цієї стадії "тисячника". Для цього досягнення він переміг чеха Якуба Меншика (16) із рахунком 5:7, 6:4, 6:4. У чвертьфіналі Тіранте зіграє з французом Артуром Фісом (21), що вибив із боротьби ще одного представника першої десятки рейтингу, австралійця Алекса де Мінора (8) – 6:3, 6:4.

Четверту чвертьфінальну пару склали американці. Тейлор Фрітц (9) розібрався з австралійцем Крістофером О'Коннеллом (129) з рахунком 6:3, 6:4. Брендон Накашима (22) після фіналу в Монреалі продовжив успішний період, дотиснувши португальця Нуну Боржеша (47) – 6:3, 6:7(5), 6:3.

Чвертьфінальні пари Мастерсу в Цинциннаті

Томмі Пол (США) – Флавіо Коболлі (Італія)

Френсіс Тіафо (США) – Лоренцо Музетті (Італія)

Тьяго Тіранте (Аргентина) – Артур Фіс (Франція)

Тейлор Фрітц (США) – Брендон Накашима (США)

Поєдинки відбудуться 20-21 серпня.

Нагадаємо, що на жіночому "тисячнику" в Цинциннаті також визначилися чвертьфіналістки. Серед них є українка Марта Костюк (11).