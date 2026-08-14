Шелтон захистив титул чемпіона Мастерсу в Канаді
Американський тенісист Бен Шелтон (10) захистив титул чемпіона на Мастерсі в Монреалі. У фінальному матчі він переміг співвітчизника Брендона Накашиму (31).
Гра тривала півтори години і завершилася з рахунком 6:3, 7:6(4).
За весь матч Накашима не мав жодного брейк-пойнту.
Бен Шелтон (США) – Брендон Накашима (США) 6:3, 7:6(4)
Тенісисти зустрічалися вшосте, у всіх матчах сильнішим виявився Шелтон.
Бен виграв другий для себе Мастерс, минулого року він став чемпіоном у Торонто (Торонто і Монреаль щорічно змінюють локації проведення чоловічого та жіночого змагань). Шелтон став п'ятим гравцем в історії турнірів АТР 1000, кому вдалося захистити титул цієї категорії.
За підсумками канадського Мастерсу американець підніметься на 6 позицію світового рейтингу.
Нагадаємо, що на жіночому "тисячнику" в Торонто чемпіонкою стала полька Іга Швьонтек.