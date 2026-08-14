Шелтон захистив титул чемпіона Мастерсу в Канаді

Американський тенісист Бен Шелтон (10) захистив титул чемпіона на Мастерсі в Монреалі. У фінальному матчі він переміг співвітчизника Брендона Накашиму (31).

Гра тривала півтори години і завершилася з рахунком 6:3, 7:6(4).

За весь матч Накашима не мав жодного брейк-пойнту.

National Bank Open presented by Rogers – АТР 1000

Монреаль, Канада, хард

Призовий фонд: $9,415,724

Фінал, 14 серпня

Бен Шелтон (США) – Брендон Накашима (США) 6:3, 7:6(4)

Тенісисти зустрічалися вшосте, у всіх матчах сильнішим виявився Шелтон.

Бен виграв другий для себе Мастерс, минулого року він став чемпіоном у Торонто (Торонто і Монреаль щорічно змінюють локації проведення чоловічого та жіночого змагань). Шелтон став п'ятим гравцем в історії турнірів АТР 1000, кому вдалося захистити титул цієї категорії.

За підсумками канадського Мастерсу американець підніметься на 6 позицію світового рейтингу.

Нагадаємо, що на жіночому "тисячнику" в Торонто чемпіонкою стала полька Іга Швьонтек.