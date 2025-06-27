Еала встановила рекорд для філіппінського тенісу й зіграє в молодіжному фіналі в Істборні

На трав'яному турнірі серії WTA 250 в Істборні визначилися фіналістки. Ними стали 20-річна філіппінка Александра Еала (74) та 19-річна австралійка Мая Джойнт (51).

Еала розпочинала боротьбу в Істборні у кваліфікації й має серію з шести виграних поспіль матчів. У півфінальному поєдинку вона здолала ще одну кваліфаєрку, Варвару Грачову (111, Франція) з рахунком 7:5, 2:6, 6:3.

Еала вийшла у свій першій фінал у WTA-турі й стала першою філіппінкою в історії, яка зіграє у вирішальному поєдинку такого рівня.

Джойнт обіграла росіянку Анастасію Павлюченкову (53) – 7:5, 6:3. Для австралійки це другий фінал WTA, в якому вона побореться за другий титул.

Фінальний матч між Еалою та Джойнт відбудеться у суботу, 28 червня, орієнтовно о 15:00 за київським часом. Суперниці раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, що чотири українки отримали своїх перших суперниць в основній сітці Вімблдону.