Найстарша перша ракетка світу в історії тенісу повідомив про завершення кар'єри

45-річний представник Індії Рохан Бопанна, експерша ракетка світу в парному розряді, оголосив про завершення кар'єри.

Про своє рішення ветеран повідомив у соцмережі Х.

У довгому листі до своєї родини, команди, тенісистів, уболівальників, співітчизників Бопанна подякував усім та заявив, що не йде остаточно з тенісу, а продовжуватиме працювати з юними талантами.

За свою насичену кар'єру Рохан виграв 26 турнірів АТР. Його найбільшим досягненням є завоювання титулу на Australian Open 2024 разом із австралійцем Метью Ебденом.

Ця перемога принесла тоді 43-річному індійцю рекорди найстаршого тенісиста, який вигравав турнір Grand Slam, та найбільш вікової першої ракетки світу з часу заснування рейтингу АТР.

Бопанна заробив за свою кар'єру близько 7,5 млн доларів призових.

Нагадаємо, що у квітні Рохан Бопанна у віці 45 років став найстаршим гравцем, який виграв матч на турнірі серії АТР 1000, сталося це у Монте-Карло.