Алькарас і Сіннер йдуть до фіналу: на Мастерсі в Індіан-Веллсі визначилися півфіналісти

На Мастерсі в Індіан-Веллсі визначилися півфінальні пари. До цієї стадії змагань дісталися дві перші ракетки світу, іспанець Карлос Алькарас та італієць Яннік Сіннер, а також Александр Звєрєв (4, Німеччина) та Даніїл Медведєв (11, -).

Сіннер у чвертьфіналі розгромив місцевого тенісиста Лернера Тьєна (27) з рахунком 6:1, 6:2. Це 14 півфінал Мастерсів для італійця, в якому він боротиметься за 10 фінал.

Суперником Янніка стане Звєрєв, який також не мав проблем із Артуром Фісом (32) – 6:2, 6:3. Німець вперше дістався до півфіналу в Індіан-Веллсі й став п'ятим тенісистом в історії, хто доходив до цієї стадії на всіх Мастерсах. В очних зустрічах перевага на боці Сіннера, 6:4.

Алькарас впевнено обіграв британця Кемерона Норрі (29) з рахунком 6:3, 6:4. У свої 22 роки іспанець став наймолодшим тенісистом, який вп'яте поспіль зіграє у півфіналі в Індіан-Веллсі.

Надалі Карлос протистоятиме Медведєву (11), в якого виграв 6 з 8 поєдинків. Росіянин вибив з турніру чинного чемпіона британця Джека Дрейпера (14) – 6:1, 7:5.

Півфінальні пари Мастерсу в Індіан-Веллсі

Яннік Сіннер (Італія) – Александр Звєрєв (Німеччина)

Карлос Алькарас (Іспанія) – Даніїл Медведєв (-)

Поєдинки відбудуться 14 березня.

Нагадаємо, що на жіночому турнірі в Індіан-Веллсі визначилися півфіналістки, однією з яких стала українка Еліна Світоліна.