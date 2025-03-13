Алькарас йде за захистом титулу: в Індіан-Веллсі визначилися всі чвертьфіналісти

Визначилися останні чвертьфіналісти на турнірі серії АТР 1000 BNP Paribas Open в американському Індіан-Веллсі. Ними стали Карлос Алькарас (3, Іспанія), Брендон Накашима (33, США), Франсіско Черундоло (26, Аргентина) та Джек Дрейпер (14, Велика Британія).

Минулорічний переможець змагань, Карлос Алькарас, у матчі четвертого кола розгромив болгарина Григора Димитрова (15) – 6:1, 6:1. Іспанець виграв свій 15 матч поспіль в Індіан-Веллсі.

У чвертьфіналі Алькарас зустрінеться з Франсіско Черундоло. Данець розібрався з австралійцем Алексом де Мінором (10) з рахунком 7:5. 6:3.

Американець Бен Шелтон обіграв свого співвітчизника Брендона Накашиму – 7:6(8), 6:1. Шелтон зіграє свій третій чвертьфінал на Мастерсах.

Британець Джек Дрейпер впорався з ще одним американцем, четвертою ракеткою світу, Тейлором Фрітцем – 7:5, 6:4. Дрейпер зустрінеться з Шелтоном, і кожен з них боротиметься за дебютний півфінал на рівні турнірів серії АТР 1000.

Чвертьфінальні пари:

Таллон Грікспор (Нідерланди) – Хольгер Руне (Данія)

Артур Фіс (Франція) – Даніїл Медведєв (-)

Карлос Алькарас (Іспанія) – Франсіско Черундоло (Аргентина)

Бен Шелтон (США) – Джек Дрейпер (Велика Британія)

Нагадаємо, що визначилися усі чвертьфіналістки у жіночому одиночному розряді в Індіан-Веллсі.