Визначилися суперниці Світоліної та Костюк у другому колі турніру в Індіан-Веллсі

Станіслав Матусевич — 6 березня 2026, 00:00
Стала відомі суперниці Еліни Світоліної (9) та Марти Костюк (28) у другому колі турніру серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі.

Світоліна зіграє проти 38-річної Лаури Зігемунд (55). Ветеранка німецького тенісу з камбеком перемогла на старті основної сітки змагань хорватку Петру Марчінко (72) – 3:6, 6:3, 6:4.

Українка зустрінеться з американкою Тейлор Таунсенд (87), яка несподівано легко обіграла чешку Марі Бузкову (33) з рахунком 6:2, 6:1.

BNP Paribas Open WTA 1000
Індіан-Веллс, США, хард
Призовий фонд: $9,415,725
Перше коло, 5 березня

Тейлор Таунсенд (США) – Марі Бузкова (Чехія) 6:2, 6:1

Лаура Зігемунд (Німеччина) – Петра Марчінко (Хорватія) 3:6, 6:3, 6:4

Костюк і Таунсенд зустрічалися один раз. Два роки тому в Аделаїді українка була сильнішою.

Світоліна та Зігемунд також перетиналися лише раз. На Олімпіаді в Токіо перемогла одеситка.

Матчі другого кола за участю двох перших ракеток України в Індіан-Веллсі відбудуться 7 березня. Окрім них, на турнірі продовжує виступи Даяна Ястремська.

Ястремська обіграла на старті змагань китаянку Чжан Шуай (62) і 6 березня зустрінеться з представницею Філіппін Александрою Еалою (31).

