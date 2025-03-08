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Визначилися суперниці українок у третьому колі турніру в Індіан-Веллсі

Станіслав Матусевич — 8 березня 2025, 11:26
Визначилися суперниці українок у третьому колі турніру в Індіан-Веллсі
Еліна Світоліна
Getty images

Українські тенісистки Еліна Світоліна, Марта Костюк та Даяна Ястремська дізналися своїх суперниць у третьому колі престижного турніру в американському Індіан-Веллсі.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (23) зіграє проти Даніель Коллінз (14, США). Раніше суперниці зустрічалися двічі, обидва рази перемагала американка.

Марта Костюк (24) поміряється силами з Керолайн Доулгайд (73, США). Єдиний їхній очний поєдинок залишився за українкою.

Даяні Ястремській випало найскладніше випробування. Вона зустрінеться з другою ракеткою світу Ігою Швьонтек з Польщі. Останній раз між собою тенісистки грали менше місяця тому у Дубаї, полька здобула впевнену перемогу. А загалом в особистих матчах Швьонтек попереду 2:0.

Усі три гри відбудуться 9 березня, час початку зустрічей визначиться пізніше.

Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна не без проблем вийшла у третє коло змагань в Індіан-Веллсі, здолавши американку Ешлін Крюгер 6:1, 6:7(8), 6:3.

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