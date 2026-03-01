Стародубцева виступить у кваліфікації престижного турніру в Індіан-Веллсі

Юлія Стародубцева (101) зіграє у кваліфікації турніру серії WTA 1000 в Індіан-Веллсі, матчі основної сітки якого відбудуться з 4 по 15 березня.

У півфіналі попередніх змагань українська тенісистка зустрінеться з американкою Ельвіною Калієвою (154). Суперниці раніше не перетиналися. Гра має розпочатися 1 березня орієнтовно о 23:00 за київським часом.

Переможець цього поєдинку за вихід в основу турніру змагатиметься з сильнішою в матчі між Медісон Бренгл (373, США) і Талією Гібсон (110, Австралія).

Стародубцева вдруге в кар'єрі виступить в Індіан-Веллсі. Минулого сезону вона програла вже на старті кваліфікації.

Раніше повідомлялося, що Юлія Стародубцева поступилася у півфіналі кваліфікації на "тисячнику" в Дубаї.