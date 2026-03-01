Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Стародубцева виступить у кваліфікації престижного турніру в Індіан-Веллсі

Станіслав Матусевич — 1 березня 2026, 13:24
Стародубцева виступить у кваліфікації престижного турніру в Індіан-Веллсі
Юлія Стародубцева
Getty Images

Юлія Стародубцева (101) зіграє у кваліфікації турніру серії WTA 1000 в Індіан-Веллсі, матчі основної сітки якого відбудуться з 4 по 15 березня.

У півфіналі попередніх змагань українська тенісистка зустрінеться з американкою Ельвіною Калієвою (154). Суперниці раніше не перетиналися. Гра має розпочатися 1 березня орієнтовно о 23:00 за київським часом.

Переможець цього поєдинку за вихід в основу турніру змагатиметься з сильнішою в матчі між Медісон Бренгл (373, США) і Талією Гібсон (110, Австралія).

Стародубцева вдруге в кар'єрі виступить в Індіан-Веллсі. Минулого сезону вона програла вже на старті кваліфікації.

Раніше повідомлялося, що Юлія Стародубцева поступилася у півфіналі кваліфікації на "тисячнику" в Дубаї.

Індіан-Веллс Юлія Стародубцева WTA 1000

Юлія Стародубцева

Стародубцева програла на старті кваліфікації турніру в Дубаї
Стародубцева дізналася першу суперницю у кваліфікації турніру WTA 1000 в Дубаї
Стародубцева не змогла подолати кваліфікацію і вийти в основну сітку турніру в Досі
Стародубцева вийшла у фінал кваліфікації на турнірі в Досі
Стародубцева отримала першу суперницю в кваліфікації турніру WTA 1000 у Досі

Останні новини