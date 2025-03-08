Друга ракетка світу розповіла про очікування від майбутнього матчу з Ястремською

Друга ракетка світу Іга Швьонтек з Польщі висловилася про майбутній поєдинок третього кола на турнірі в Індіан-Веллсі, де їй належить зіграти проти Даяни Ястремської.

Після переможного матчу проти Каролін Гарсії (6:0, 6:2) у флешінтерв'ю на корті Швьонтек заявила, що не знає, чого очікувати у грі проти українки.

"Чесно кажучи, я нічого конкретного не чекаю. Гравці, виходячи проти мене, можуть показати неймовірний теніс, а можуть зіграти гірше, ніж зазвичай. Ніколи не знаєш, чого очікувати від суперниці, тому що проти мене багато хто грає розкуто і без тиску. Я намагаюся не перевантажувати себе думками про це. Мій підхід і настрій перед матчем завжди приблизно однакові. Звісно, я підготуюся тактично, Вім [Фіссет] проаналізує її гру тут, тому що важливо розуміти, який вона має вигляд саме зараз. На цьому й зосередимося", – сказала полька.

Нагадаємо, що напередодні у матчі другого кола турніру в Індіан-Веллсі Даяна Ястремська легко обіграла Онс Жабер з Тунісу з рахунком 6:3, 6:1.