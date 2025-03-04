Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Ястремська та Калініна дізнались суперниць у першому колі турніру в Індіан-Веллсі

Володимир Максименко — 4 березня 2025, 10:20
Ястремська та Калініна дізнались суперниць у першому колі турніру в Індіан-Веллсі
Даяна Ястремська
Jimmie48 Tennis Photography

Українські тенісистки Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська дізнались суперниць у першому колі турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі.

Ястремська зустрінеться із китайською спортсменкою Юань Юе, а на Калініну чекає Лучія Бронцетті.

Зазначимо, що загалом на турнірі виступатимуть чотири українки, проте Костюк та Світоліна пропустять перше коло через 18 та 23 номери посіву відповідно.

У другому раунді турніру Марта може зіграти проти Робін Монтгомері або переможниці кваліфікації. Щодо Еліни, то на першу ракетку України очікуватиме тріумфаторка пари Крюгер – Волинець.

Призовий фонд турніру складатиме 8,963 млн доларів і стартує вже у середу, 5 березня.

Нагадаємо, що напередодні Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур не змогли пройти півфінал кваліфікації на турнірі в Індіан-Веллсі.

Ангеліна Калініна Індіан-Веллс Даяна Ястремська WTA 1000

Даяна Ястремська

Світоліна стала першою ракеткою України, Костюк залишила двадцятку найкращих у оновленому рейтингу WTA
Чвертьфінал Костюк, провали головних фавориток: підсумки тисячників у Досі та Дубаї
Друга ракетка світу прокоментувала перемогу над Ястремською в Дубаї
Ястремська не змогла перемогти другу ракетку світу у Дубаї
Визначився час, коли Ястремська зіграє зі Швьонтек у Дубаї

Останні новини