Ястремська та Калініна дізнались суперниць у першому колі турніру в Індіан-Веллсі

Українські тенісистки Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська дізнались суперниць у першому колі турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі.

Ястремська зустрінеться із китайською спортсменкою Юань Юе, а на Калініну чекає Лучія Бронцетті.

Зазначимо, що загалом на турнірі виступатимуть чотири українки, проте Костюк та Світоліна пропустять перше коло через 18 та 23 номери посіву відповідно.

У другому раунді турніру Марта може зіграти проти Робін Монтгомері або переможниці кваліфікації. Щодо Еліни, то на першу ракетку України очікуватиме тріумфаторка пари Крюгер – Волинець.

Призовий фонд турніру складатиме 8,963 млн доларів і стартує вже у середу, 5 березня.

Нагадаємо, що напередодні Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур не змогли пройти півфінал кваліфікації на турнірі в Індіан-Веллсі.