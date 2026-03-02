Сачко вперше в кар'єрі зіграє у кваліфікації турніру АТР 1000

Український тенісист Віталій Сачко (188) вперше в кар'єрі спробує пробитися в основну сітку Мастерсу (АТР 1000). Це станеться в американському Індіан-Веллсі. У півфіналі кваліфікації Сачко зустрінеться з місцевим спортсменом Маккензі Макдональдом (126).

Суперники раніше не зустрічалися, кожен із них приїхав до США з серією поразок. Макдональд програв три свої останні поєдинки, а Сачко – чотири. Матч відбудеться 3 березня орієнтовно о 00:30 за київським часом.

Переможець цього поєдинку побореться за вихід в основну сітку змагань із сильнішим в парі Лука Нарді (135, Італія) – Тревор Свайда (США, 396).

Востаннє українські тенісисти брали участь у турнірах АТР 1000 восени 2024 року, коли Вадим Урсу та Ілля Марченко програли в першому колі кваліфікації в Шанхаї.

Нагадаємо, що в оновленому рейтинг-листі АТР Сачко втратив три позиції.