Алькарас залишається першим, Сачко трохи втратив у оновленому рейтингу АТР
Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 2 березня.
У першій десятці єдиною зміною став підйом американця Бена Шелтона з 9 на 8 позицію. Лідирує з великим відривом від переслідувачів, як і раніше, іспанець Карлос Алькарас.
Перша ракетка України Віталій Сачко втратив 3 позиції й іде 188-м.
Олег Приходько опустився на 4 сходинки (355), а В'ячеслав Бєлінський стільки ж додав (361), встановивши особистий рекорд.
Трохи піднялися Вадим Урсу (427) та Владислав Орлов (516).
Рейтинг ATP
- (1). Карлос Алькарас (Іспанія) – 13 550 очок;
- (2). Яннік Сіннер (Італія) – 10 400;
- (3). Новак Джокович (Сербія) – 5 280;
- (4). Александр Звєрєв (Німеччина) – 4 555;
- (5). Лоренцо Музетті (Італія) – 4 405;
- (6). Алекс де Мінор (Австралія) – 4 235;
- (7). Тейлор Фрітц (США) – 4 220;
- (9). Бен Шелтон (США) – 4 010;
- (8). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 3 950;
- (10). Александр Бублік (Казахстан) – 3 405;
...
188 (185). Віталій Сачко (Україна) – 329;
355 (351). Олег Приходько (Україна) – 136;
361 (365). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 132;
427 (430). Вадим Урсу (Україна) – 110;
516 (518). Владислав Орлов (Україна) – 80.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна залишається на 9 позиції в оновленому рейтингу WTA.