Алькарас залишається першим, Сачко трохи втратив у оновленому рейтингу АТР

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 2 березня.

У першій десятці єдиною зміною став підйом американця Бена Шелтона з 9 на 8 позицію. Лідирує з великим відривом від переслідувачів, як і раніше, іспанець Карлос Алькарас.

Перша ракетка України Віталій Сачко втратив 3 позиції й іде 188-м.

Олег Приходько опустився на 4 сходинки (355), а В'ячеслав Бєлінський стільки ж додав (361), встановивши особистий рекорд.

Трохи піднялися Вадим Урсу (427) та Владислав Орлов (516).

Рейтинг ATP

(1). Карлос Алькарас (Іспанія) – 13 550 очок; (2). Яннік Сіннер (Італія) – 10 400; (3). Новак Джокович (Сербія) – 5 280; (4). Александр Звєрєв (Німеччина) – 4 555; (5). Лоренцо Музетті (Італія) – 4 405; (6). Алекс де Мінор (Австралія) – 4 235; (7). Тейлор Фрітц (США) – 4 220; (9). Бен Шелтон (США) – 4 010; (8). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 3 950; (10). Александр Бублік (Казахстан) – 3 405;

...

188 (185). Віталій Сачко (Україна) – 329;

355 (351). Олег Приходько (Україна) – 136;

361 (365). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 132;

427 (430). Вадим Урсу (Україна) – 110;

516 (518). Владислав Орлов (Україна) – 80.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна залишається на 9 позиції в оновленому рейтингу WTA.