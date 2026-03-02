Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Алькарас залишається першим, Сачко трохи втратив у оновленому рейтингу АТР

Станіслав Матусевич — 2 березня 2026, 08:35
Алькарас залишається першим, Сачко трохи втратив у оновленому рейтингу АТР
Віталій Сачко
ФТУ

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 2 березня.

У першій десятці єдиною зміною став підйом американця Бена Шелтона з 9 на 8 позицію. Лідирує з великим відривом від переслідувачів, як і раніше, іспанець Карлос Алькарас.

Перша ракетка України Віталій Сачко втратив 3 позиції й іде 188-м.

Олег Приходько опустився на 4 сходинки (355), а В'ячеслав Бєлінський стільки ж додав (361), встановивши особистий рекорд.

Трохи піднялися Вадим Урсу (427) та Владислав Орлов (516).

Рейтинг ATP

  1. (1). Карлос Алькарас (Іспанія) – 13 550 очок;
  2. (2). Яннік Сіннер (Італія) – 10 400;
  3. (3). Новак Джокович (Сербія) – 5 280;
  4. (4). Александр Звєрєв (Німеччина) – 4 555;
  5. (5). Лоренцо Музетті (Італія) – 4 405;
  6. (6). Алекс де Мінор (Австралія) – 4 235;
  7. (7). Тейлор Фрітц (США) – 4 220;
  8. (9). Бен Шелтон (США) – 4 010;
  9. (8). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 3 950;
  10. (10). Александр Бублік (Казахстан) – 3 405;

...

188 (185). Віталій Сачко (Україна) – 329;
355 (351). Олег Приходько (Україна) – 136;
361 (365). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 132;
427 (430). Вадим Урсу (Україна) – 110;
516 (518). Владислав Орлов (Україна) – 80.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна залишається на 9 позиції в оновленому рейтингу WTA.

Віталій Сачко Карлос Алькарас Рейтинг ATP

Карлос Алькарас

Алькарас відривається від Сіннера, Сачко втратив 4 позиції в оновленому рейтингу АТР
Алькарас став чемпіоном на турнірі АТР 500 у Досі
Сіннер сенсаційно програв у чвертьфіналі турніру АТР в Досі
Алькарас лідирує, Сачко опустився на дві сходинки в оновленому рейтингу АТР
Алькарас зміцнив лідерство, Сачко втратив чимало позицій в оновленому рейтингу АТР

Останні новини