Стародубцева і Снігур стартують у кваліфікації супертурніру в Індіан-Веллсі

Українські тенісистки Юлія Стародубцева (109) та Дар'я Снігур (127) отримали суперниць по першому колу кваліфікації турніру серії WTA 1000 BNP Paribas Open у американському Індіан-Веллсі. Стародубцева, посіяна у кваліфікації під 21 номером, зустрінеться з Клер Лю (276, США), а Снігур зіграє проти 22 сіяної Аої Іто (110, Японія).

Обидві українки проти своїх суперниць раніше не грали. Ігри відбудуться у неділю, 2 березня.

Розклад матчів за участю українських тенісисток

BNP Paribas Open – WTA 1000

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Перше коло кваліфікації одиночного розряду, 2 березня

21:30*. Дар'я Снігур (127, Україна) – Аої Іто (110, Японія) [22], корт Stadium 7, 2-м запуском.

23:00*. Юлія Стародубцева (109, Україна) [21] – Клер Лю (276, США), корт Stadium 5, 3-м запуском.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом

Нагадаємо, на початку тижня Снігур поступилася на старті турніру ITF у словацькій Трнаві.