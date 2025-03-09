Визначився час початку матчів українок в Індіан-Веллсі 9 березня
Четверо українських тенісисток 9 березня проведуть матчі на турнірі серії WTA 1000 BNP Paribas Open у американському Індіан-Веллсі.
На корт вийдуть Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Людмила Кіченок.
Розклад матчів за участю українських тенісисток на 9 березня
20:00. Марта Костюк (24, Україна) – Керолайн Доулгайд (73, США), корт Stadium 3, 1-м запуском.
Третє коло одиночного розряду
20:00. Даяна Ястремська (46, Україна) – Іга Швьонтек (2, Польща), корт Stadium 1, 1-м запуском.
Третє коло одиночного розряду
23:00*. Еліна Світоліна (23, Україна) – Даніель Коллінз (14, США), корт Stadium 3, 3-м запуском, після матчу Мухова – Синякова.
23:00*. Людмила Кіченок (Україна)/Софія Кенін (США) – Сюй Іфань/Янь Чжаосюань (Китай), корт Stadium 6, 3-м запуском, після матчу Дрейпер/Махач – Бопанна/Додіг.
* Орієнтовний час початку матчу за Києвом
Нагадаємо, що Даяну Ястремську ледь не депортували з США.