Світоліна – про майбутній старт в Римі: Маю невелику травму, яка вже давно існує

Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася очікуваннями від майбутнього старту турніру серії WTA 1000 в Римі та розповіла про деякі проблеми зі здоров'ям.

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

"Мені подобається тут грати в Римі. Були різні в мене тут матчі, не сказала б, що все завжди було ідеально, навіть якщо брати оці матчі, які я вигравала тут тоді, коли доходила до кінця турніру – вони всі були не ідеальними. Я в Римі вже чотири дні, тому в мене був деякий час потренуватися. Гарні тренування в мене були тут з топгравцями, тому, в принципі, зараз сподіваюся на гарний старт тут, а далі вже потрібно відпрацьовувати", – сказала Світоліна.

Еліна зауважила, що має пошкодження гомілкостопа, яке намагалася підлікувати перед турніром у Римі.

"У мене є невеличка травма, яка вже досить давно існує і коли переходиш з одного покриття на інше, інколи буває, що вона дає про себе знати. За цей період якраз намагалася трошки відновити гомілкостоп. В принципі, зараз наче він менше турбує, намагаюсь робити різні вправи, щоб знову не було запалення. Чесно кажучи, я думаю, що це нормально. В усіх спортсменів є якісь моменти, враховуючи, який у нас сезон, дуже багато навантажень, ну і звісно що небагато часу, щоб перейти з одного покриття на інше – буває таке: мікротравми чи там старі травми, які вилазять і дають про себе знати. Тому це якби вже такі тенісні моменти, під які потрібно швидко підлаштовуватися".

Нагадаємо, що Світоліна стартує в Римі з другого кола змагань. Першою суперницею українки стане італійка Ноемі Базілетті. Матч відбудеться 8 травня.