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Експерша ракетка світу залишає Індіан-Веллс після стартового матчу

Станіслав Матусевич — 6 березня 2025, 12:25
Експерша ракетка світу залишає Індіан-Веллс після стартового матчу
Наомі Осака
Getty images

Експерша ракетка світу, чотириразова переможниця турнірів Grand Slam Наомі Осака (56, Японія) поступилася Камілі Осоріо (53, Колумбія) у стартовому матчі турніру серії WTA 1000 BNP Paribas Open у американському Індіан-Веллсі.

За 1 годину 32 хвилини Осоріо здобула перемогу з рахунком 6:4, 6:4.

Осака за гру 4 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 1 брейк. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 6 помилок на подачі та 3 брейки.

Відзначимо, що за два сети титулована японка зробила 50 невимушених помилок, що й стало головною причиною поразки.

BNP Paribas Open – WTA 1000
Індіан-Веллс, США, хард
Призовий фонд: $8,963,700
Перше коло одиночного розряду, 5 березня

Каміла Осоріо (Колумбія) – Наомі Осака (Японія) 6:4, 6:4

Це була друга зустріч тенісисток, Осоріо зрівняла рахунок в особистих протистояннях. У наступному матчі колумбійка зіграє проти Клари Таусон (21, Данія).

Нагадаємо, що напередодні інші відома тенісистка Петра Квітова (1448, Чехія) поступилася Варварі Грачовій (70, Франція) у своєму другому матчі після виходу з декрету.

BNP Paribas Open Наомі Осака WTA 1000

Наомі Осака

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