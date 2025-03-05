Дворазова чемпіонка Вімблдону програла другий матч після народження сина

Ексдруга ракетка світу Петра Квітова (1448, Чехія) поступилася у своєму другому матчі після повернення з декрету Варварі Грачовій (70, Франція) на турнірі серії WTA 1000 BNP Paribas Open у американському Індіан-Веллсі.

Чешка отримала вайлд-кард на ці змагання.

За 2 години 23 хвилини Грачова здобула перемогу з рахунком 4:6, 6:3, 6:4.

Квітова за гру 2 рази подала навиліт, зробила 8 подвійних помилок та 5 брейків. На рахунку її суперниці 1 ейс, 3 помилки на подачі та 6 брейків.

BNP Paribas Open – WTA 1000

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Перше коло одиночного розряду, 5 березня

Варвара Грачова (Франція) – Петра Квітова (Чехія) 4:6, 6:3, 6:4

Це була друга зустріч тенісисток, рахунок став рівним. У наступному раунді змагань колишня росіянка Грачова зіграє з "нейтральною" тенісисткою Міррою Андрєєвою (11, -).

Квітова зіграла лише свій другий матч із жовтня 2023 року. У липні 2024-го вона народила сина.

Минулого тижня на турнірі в Остіні чешка у стартовій грі поступилася Джоді Баррейдж (189, Велика Британія).