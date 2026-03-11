На Мастерсі в Індіан-Веллсі визначилися четверо чвертьфіналістів

Визначилися дві перші чвертьфінальні пари на Мастерсі в американському Індіан-Веллсі. До цієї стадії змагань вийшли Артур Фіс (32, Франція), Александр Звєрєв (4, Німеччина), Лернер Тьєн (27, США) та Яннік Сіннер (2, Італія).

Єдиною серйозною несподіванкою серед четвірки є присутність Фіса. Француз переміг дев'яту ракетку світу канадця Фелікса Оже-Альяссіма з рахунком 6:3, 7:6(9), причому на тай-брейку другого сету відігрався з 0:5 та 3:6.

Фіс другий рік поспіль дійшов до чвертьфіналу в Індіан-Веллсі й за дебютний півфінал побореться зі Звєрєвим. Німець обіграв американця Френсіса Тіафо (22) – 6:3, 6:4. Звєрєв веде в очному протистоянні з Фісом 4:2.

20-річний Тьєн здолав іспанця Алехандро Давідовича Фокіну (19) з рахунком 4:6, 6:1, 7:6(4) й відіграв два матч-пойнти у вирішальній партії. Лернер вперше в кар'єрі пробився у чвертьфінал Мастерсу.

Вийти у дебютний півфінал американцю буде вкрай складно, адже його суперником стане друга ракетка світу Сіннер. Яннік на двох тай-брейках переміг 19-річного Жоау Фонсеку (35, Бразилія) – 7:6(6), 7:6(4), причому в першому сеті фаворит відіграв потрійний сет-пойнт тінейджера.

В єдиному очному матчі Сіннер обіграв Тьєна, сталося це минулого року в Пекіні.

Перші чвертьфінальні пари Мастерсу в Індіан-Веллсі

Артур Фіс (Франція) – Александр Звєрєв (Німеччина)

Лернер Тьєн (США) – Яннік Сіннер (Італія)

Нагадаємо, що на жіночому турнірі в Індіан-Веллсі також визначилися дві чвертьфінальні пари.