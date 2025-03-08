Чемпіонка Australian Open-2025 розгромила росіянку у першому матчі після травми

Американська тенісистка Медісон Кіз (5) легко розібралася з росіянкою Анастасією Потаповою (34) у матчі другого кола представницького турніру в Індіан-Веллсі.

Кіз проводила свій перший матч після тріумфу на Australian Open-2025 та лікування від травми підколінного сухожилля. Вимушений простій не завадив їй розгромити "нейтральну" тенісистку з рахунком 6:3, 6:0.

Для 30-річної спортсменки це вже 13 перемога поспіль. До титулу в Мельбурні вона стала чемпіонкою на турнірі серії WTA 500 у Аделаїді.

Кіз за гру не подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 6 брейків. На рахунку її суперниці також жодного ейсу, 1 помилка на подачі та 1 брейк.

BNP Paribas Open – WTA 1000 Індіан-Веллс, США, хард Призовий фонд: $8,963,700 Друге коло, 8 березня Медісон Кіз (США) – Анастасія Потапова (-) 6:3, 6:0

Це була третя зустріч суперниць, американка попереду, 2:1. У наступному колі Кіз зустрінеться з переможницею пари Елізе Мертенс (28, Бельгія) – Кімберлі Біррелл (76, Австралія).

Нагадаємо, що визначилися суперниці Еліни Світоліної, Марти Костюк та Даяни Ястремської у третьому колі турніру в Індіан-Веллсі.