Гофф – про серію поразок: Я повернуся на свій рівень

Третя ракетка світу Коко Гофф відповіла на запитання журналістів перед стартом турніру серії WTA 1000 BNP Paribas Open в американському Індіан-Веллсі.

Про це повідомляє портал The Express.

20-річна спортсменка заявила, що її невдалий виступ на змаганнях у Досі та Дубаї не означає спаду в її кар'єрі.

"Мені здається, що всі роздмухують ситуацію більше, ніж вона того варта. Я програла два матчі. Я ще не раз програю два матчі поспіль, таке трапляється. Усі кажуть, мовляв, о, у неї криза. Добре, ми вже проходили це. Я повернуся на свій рівень. Мені здається, ніби минув цілий місяць, але це всього лише два турніри. У мене ще буде багато можливостей у цьому сезоні, і я не можу вигравати кожен матч. Так, це складний відрізок сезону для мене, в основному через умови, які мені не дуже підходять. Зрештою, так, я була засмучена через поразки, але це просто поразки, вони будуть і далі. Це те, що потрібно просто пережити і рухатися далі, ставати кращою. Результати прийдуть. Це нормально. Мені всього 20 років, наступного тижня буде 21. Було б наївно думати, що такого більше не станеться, якщо я планую грати ще хоча б 10 років".

Гофф висловила думку, що її останні поразки пов'язані з особливостями кортів, на яких проходили матчі.

"В Досі дівчата, які грають більш плоскими ударами, виступали краще. М'яч відскакує не так високо, і для тих, хто грає з обертанням, це не дуже зручно. Це одна з причин. У Дубаї... Ну, це не виправдання, просто реальність - певні умови не всім підходять. Усі хардові корти різні. Деякі повільніші, і м'яч не відскакує так, як мені потрібно. Я граю з підкруткою, і на таких кортах м'яч не відлітає так високо. Тенісистки, які грають більш плоско, мають перевагу. Але тут, наприклад, умови трохи кращі для нас, хто грає з обертанням, тому що м'яч краще підстрибує на корті. Тобто, умови дійсно різні. Є турніри, де ти граєш краще, а є ті, де виходить гірше. Це частина професійного спорту, і потрібно просто навчитися краще грати в таких умовах. Можливо, наступного року я зможу скористатися тим, чого навчилася, і покажу кращий результат", - підсумувала тенісистка.

Коко Гофф в Індіан-Веллсі отримала третій номер посіву й розпочне змагання з другого раунду. Її першою суперницею стане переможниця матчу між Еммою Радукану (55, Велика Британія) та Моюкою Учідзімою (52, Японія).

Нагадаємо, що у другому колі турніру у Досі Гофф поступилася українці Марті Костюк.