Снігур не змогла вийти у чвертьфінал турніру WTA у британському Ілклі

Дар'я Снігур (151) не змогла вийти у чвертьфінал трав'яного турніру серії WTA 125 у британському Ілклі. У другому колі змагань вона поступилася австралійці Талії Гібсон (135).

Матч тривав 1 годину 42 хвилини і завершився з рахунком 7:5, 7:6(3).

У першій партії Снігур програвала 0:5 і змогла зрівняти рахунок. У другому сеті українці вдалося вирівняти становище з 2:5. Втім, жодну з партій записати до свого активу нашій тенісистці не вдалося.

За матч Снігур 4 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 3 брейки. Її суперниця виконала 5 ейсів, 2 рази помилилася на подачі та зробила 4 брейки.

Lexus Ilkley Open – WTA 125

Ілклі, Велика Британія, трава

Призовий фонд: $168,100

Друге коло, 11 червня

Талія Гібсон (Австралія) – Дар'я Снігур (Україна) 7:5, 7:6(3)

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Гібсон зіграє з переможницею матчу між американками Варварою Лепченко (122) та Івою Йович (115).

Нагадаємо, що напередодні Дар'я Снігур в матчі першого кола турніру в Ілклі обіграла іншу українку Юлію Стародубцеву (67).