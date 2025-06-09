Олійникова пройшла кваліфікацію на турнірі WTA в Італії

Олександра Олійникова (202) вийшла в основну сітку турніру серії WTA 125, що проходить в італійському Градо.

У фіналі кваліфікації українка за 2 з половиною години обіграла нідерландку Еву Веддер (267) з рахунком 6:2, 2:6, 7:5.

У вирішальному сеті Олійникова програвала 4:5 з брейком, однак змогла взяти три гейми поспіль і перемогти.

Олександра за гру 1 раз подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 5 брейків. На рахунку її суперниці 3 ейси, 4 помилки на подачі та 4 брейки.

28th Citta` di Grado Tennis Cup – WTA 125, Grado

Градо, Італія, грунт

Призовий фонд: $115,000

Фінал кавліфікації, 9 червня

Олександра Олійникова (Україна) – Ева Веддер (Нідерланди) 6:2, 2:6, 7:5

Це була друга зустріч суперниць, обидві виграла українка. Суперниця Олійникової в основній сітці змагань визначиться пізніше, після завершення всіх матчів кваліфікації.

Нагадаємо, що в оновленому рейтинг-листі WTA Олександра Олійникова встановила персональний рекорд, піднявшись на 202 місце.