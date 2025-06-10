Олійникова здолала третю сіяну на старті турніру WTA в Італії

Олександра Олійникова (202) вийшла у друге коло турніру серії WTA 125, що проходить в італійському Градо.

У стартовому матчі українка за 2 години 43 хвилини обіграла третю сіяну француженку Хлое Паке (149) з рахунком 3:6, 6:3, 7:6(5).

У вирішальній партії йшла рівна боротьба з великою кількістю брейків, і все ж на тай-брейку вправнішою виявилася Олійникова.

Олександра за гру не подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 8 брейків. На рахунку її суперниці 4 ейси, 14 (!) помилок на подачі та 8 брейків.

28th Citta` di Grado Tennis Cup – WTA 125, Grado

Градо, Італія, грунт

Призовий фонд: $115,000

Перше коло, 10 червня

Олександра Олійникова (Україна) – Хлое Паке (Франція) 3:6, 6:3, 7:6(5)

Раніше суперниці не зустрічалися. Це перша перемога Олійникової над суперницею з топ-150 світового рейтингу.

У наступному колі змагань наша тенісистка зіграє проти чешки Домініки Салкової (224).

Нагадаємо, що напередодні в фіналі кваліфікації Олександра Олійникова здолала нідерландку Еву Веддер (267).