Гофф – про відновлення від травми: Вперше робила МРТ і відчула, що так могло б бути в труні

Четверта ракетка світу Коко Гофф розповіла про своє відновлення від травми лівої руки, через яку американка знялася в матчі третього кола на турнірі в Індіан-Веллсі.

Слова тенісистки наводить Miami Herald.

" Це був перший раз, коли я робила МРТ. Дорого, і, чесно кажучи, я відчула, що приблизно так могло б бути в труні. Я відчула клаустрофобію, тому точно не хочу проходити це знову", – з долею гумору сказала Гофф.

Коко заявила, що почувається не ідеально, і могла навіть пропустити турнір у Маямі.

" Я здебільшого зможу нормально грати. Іноді я, можливо, відчуватиму цю проблему на корті, але з кожним днем це турбує мене дедалі менше і менше. Була думка, що, можливо, варто пропустити турнір. Якби це був не Маямі, я, ймовірно, пропустила б. Однак саме тому, що це Маямі, я дуже хотіла бути тут".

Гофф стартуватиме на Miami Open з другого кола, де її суперницею стане сильніша в матчі між італійкою Елізабеттою Коччаретто (44) та латвійкою Дар'єю Семенистою (103).

Нагадаємо, що 18 березня Даяна Ястремська і Юлія Стародубцева стартують на "тисячнику" в Маямі.