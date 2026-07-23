Переможець Суперкубку Англії перейшов до Гамбурга

Замбійський центральний нападник Патсон Дака перейшов на правах вільного агента з англійського Лестера до німецького Гамбурга.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За даними Transfermarkt, його угода з клубом Бундесліги буде чинна до 30 червня 2027 року.

"Підписавши контракт із Патсоном, ми цілеспрямовано посилили центр нападу. З ним ми отримуємо центрального нападника, який дуже добре відповідає визначеному нами профілю: він демонструє високу мотивацію як у володінні м'ячем, так і в боротьбі за нього, а також, як командний гравець, послідовно служить інтересам команди. Водночас він має великий досвід виступів на міжнародному рівні. Ми переконані, що Патсон завдяки своїм якостям зможе відразу ж допомогти нашій команді, і дуже раді вітати його в Гамбурзі, – прокоментувала трансфер спортивна директорка Гамбурга Катлін Крюгер.

Зауважимо, що в сезоні-25/26 Дака провів у футболці "Лисиць" 44 поєдинки, у яких відзначився 6 голами та 4 асистами. До складу одноразового чемпіона Англії (15/16) форвард приєднався в липні 2021 року. За цей час допоміг виграти Суперкубок Англії (21/22) та виграти Чемпіоншип (23/24).

Додамо, напередодні ще один нападник Лестера змінив клубну прописку. Джеремі Монга став гравцем Манчестер Сіті, підписавши контракт на 5 років співпраці.