Чинний чемпіон турніру в Галле вилетів у першому колі

Чинний чемпіон турніру серії АТР 500 в Галле, представник Казахстану Александр Бублік (11) залишив цьогорічний розіграш уже в першому колі, поступившись італійцю Маттіа Беллуччі (74).

Гра тривала 1 годину 17 хвилин і завершилася з рахунком 6:7(6), 1:6.

Terra Wortmann Open – ATP 500

Галле, Німеччина, трава

Призовий фонд: $2,583,330

Перше коло, 16 червня

Маттіа Беллуччі (Італія) – Александр Бублік (Казахстан) 7:6(6), 6:1

Суперники раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Белліччу зіграє проти Рафаеля Колліньйона (51, Бельгія).

Нагадаємо, що напередодні чемпіоном турніру АТР 250 у Штутгарті став американець Бен Шелтон.