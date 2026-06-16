Чинний чемпіон турніру в Галле вилетів у першому колі
Александр Бублік
Чинний чемпіон турніру серії АТР 500 в Галле, представник Казахстану Александр Бублік (11) залишив цьогорічний розіграш уже в першому колі, поступившись італійцю Маттіа Беллуччі (74).
Гра тривала 1 годину 17 хвилин і завершилася з рахунком 6:7(6), 1:6.
Terra Wortmann Open – ATP 500
Галле, Німеччина, трава
Призовий фонд: $2,583,330
Перше коло, 16 червня
Маттіа Беллуччі (Італія) – Александр Бублік (Казахстан) 7:6(6), 6:1
Суперники раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Белліччу зіграє проти Рафаеля Колліньйона (51, Бельгія).
Нагадаємо, що напередодні чемпіоном турніру АТР 250 у Штутгарті став американець Бен Шелтон.