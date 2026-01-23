Обзивав і принижував опонента: колишній росіянин Бублик зганьбився під час матчу Australian Open

Колишній російський тенісист, а нині "нейтральний" представник Казахстану Алєксандр Бублік знову опинився у центрі гучного скандалу на Australian Open.

Під час матчу проти аргентинця Томаса Етчеверрі десята ракетка світу дозволив собі відверто хамську та принизливу поведінку, яка не залишилася поза увагою глядачів і соцмереж.

По ходу зустрічі Бублік емоційно спілкувався зі своїм тренером і в голос заявив:

"Та ви й*бнулися чи що? Він ніколи нікого не обігрував".

А після виграної подачі тенісист додав ще більш жорстку репліку на адресу суперника:

"Ось так він грає, просто чушка єб*ная".

Попри таку поведінку, матч завершився сухою перемогою Бубліка (7:6, 7:6, 6:4) і виходом в наступний етап змагань.

Зазначимо, що для Алєксандра це вже не перша ситуація, коли він показує неадекватну поведінку на корті. Не так давно колишній росіянин зганьбився ще на ранніх стадіях турніру, обізвавши свого суперника "щуром ***ним", звинувачуючи того в надмірних емоціях після подвійних помилок новоспеченого казаха.

Раніше він демонстративно розтрощив свою ракетку об корт після програного сету на турнірі в Парижі.