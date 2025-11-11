Соболєва впевнено обіграла росіянку на старті турніру в Португалії

Анастасія Соболєва (273) успішно стартувала на турнірі ITF W50, що проходить у португальському Фуншалі. В першому колі змагань сьома сіяна українка обіграла росіянку Мілану Жабраїлову (688).

Гра тривала 1 годину 32 хвилини і завершилася з рахунком 6:2, 6:4.

У другому сеті Анастасія поступалася 1:3, однак з наступних шести геймів виграла п'ять.

Завацька за гру 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 5 брейків. На рахунку її суперниці 1 ейс, 3 помилки на подачі та 1 брейк.

ITF W50, Funchal

Фуншал, Португалія, хард

Призовий фонд: $40,000

Перше коло, 11 листопада

Анастасія Соболєва (Україна) – Мілана Жабраїлова (-) 6:2, 6:4

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Соболєва зіграє проти переможниці португальської дуелі між Міллою Секейрою (1309) та Сарою Лансою (1430).

Нагадаємо, що Катаріна Завацька подолала бар'єр першого раунду на турнірі аналогічної категорії в австралійському Брісбені.