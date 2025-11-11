Українська правда
Завацька вийшла у друге коло турніру ITF в Австралії

Станіслав Матусевич — 11 листопада 2025, 13:29
Завацька вийшла у друге коло турніру ITF в Австралії
Катаріна Завацька
Instagram Катаріни Завацької

Катаріна Завацька (360) успішно стартувала на турнірі серії ITF W35, що проходить в австралійському Брисбені. У матчі першого кола українка обіграла місцеву тенісистку Лакісу Хан (789).

Гра тривала 1 годину 40 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:2.

Завацька за гру 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 5 брейків. На рахунку її суперниці 1 ейс, 3 помилки на подачі та 1 брейк.

ITF W35, Brisbane
Брісбен, Австралія, хард
Призовий фонд: $30,000
Перше коло, 11 листопада

Катаріна Завацька (Україна) – Лакіса Хан (Австралія) 6:3, 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі Завацька зіграє з другою ракеткою змагань австралійкою Емерсон Джонс (189).

Нагадаємо, що наприкінці жовтня Катаріна Завацька здобула титул на турнірі аналогічної категорії в китайському Цяньдаоху.

