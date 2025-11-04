Експ'ята ракетка світу отримав дискваліфікацію за порушення антикорупційної програми

Міжнародне агентство з питань чесності в тенісі (ITIA) повідомило, що екс-п'ята ракетка світу в парі іспанець Давид Марреро дістав дискваліфікацію на два роки та сім місяців за порушення правил програми з боротьби з корупцією в тенісі, що стосуються вайлд-кард.

Про це поінформував офіційний сайт ITIA.

45-річний Марреро зізнався, що платив і пропонував платити за вайлд-кард для себе та/або свого партнера по парному розряду чотири рази у 2022 і 2023 роках.

Іспанець, який досяг найвищого у своїй кар'єрі 5 місця у світовому рейтингу парного розряду в листопаді 2013-го, був відсторонений на два роки і сім місяців, а також оштрафований на 15 000 доларів.

Період дискваліфікації Марреро почався 21 жовтня 2025 року і закінчиться 20 травня 2028 року.

41-річний тунісець Малек Джазірі, колишній тенісист і нинішній капітан туніської команди Кубка Девіса, був відсторонений на дев'ять місяців та оштрафований на 5000 доларів після того, як зізнався в причетності до одного порушення правил вайлд-кард спільно з Марреро.

Період дискваліфікації Джазірі розпочався 28 жовтня 2025 року і закінчиться 27 липня 2026 року.

На період відсторонення гравці не мають права виступати на змаганнях, тренуватися або відвідувати тенісні заходи, санкціоновані ATP, ITF, WTA, а також будь-якими національними асоціаціями.

Раніше повідомлялося, що венесуельський тенісист Гонсало Олівейра, який нібито провалив допінг-тест через поцілунок, отримав дискваліфікацію на чотири роки.