Венесуельця, який нібито провалив допінг-тест через поцілунок, дискваліфіковано на 4 роки

Міжнародна агенція із забезпечення чесності в тенісі (ITIA) дискваліфікувала венесуельського тенісиста Гонсало Олівейру (460) на чотири роки після позитивного тесту на метамфетамін.

Про це повідомив офіційний сайт ITIA.

Тимчасово спортсмена відсторонили у січні 2025 року, коли у пробах А і В, взятих у листопаді 2024-го на челенджері в мексиканському Мансанільо, виявили заборонену речовину.

Олівейра на слуханнях своєї справи намагався довести, що метамфетамін потрапив до його організму через поцілунок, проте незалежний трибунал не вважав його аргументи за незаперечний доказ.

Час, відбутий у рамках тимчасового усунення, буде зарахований у термін дискваліфікації гравця. Усунення Олівейри, який перебуває у відстороненні з 17 січня 2025 року, закінчиться 16 січня 2029 року.

Найвищими місцями в кар'єрі тенісиста є 194 в одиночному рейтингу ATP у грудні 2017-го та 77 у парному в серпні 2020-го.

Зазначимо, що спроба уникнути покарання, пояснивши сліди допінгу в організмі випадковим поцілунком, у тенісі є не першою. У 2009 році француз Рішар Гаске зміг довести незалежному трибуналу, що не вживав кокаїн навмисно. а поцілував жінку в нічному клубі.

Нагадаємо, що минулого місяця ITIA відсторонила на два тижні від тенісної діяльності капітана чоловічої збірної Австралії Ллейтона Г'юїтта через образливу поведінку.