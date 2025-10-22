Джокович не виступить на Мастерсі в Парижі
Новак Джокович
Instagram Новака Джоковича
Знаменитий сербський тенісист Новак Джокович (5) не зіграє на Мастерсі в Парижі, який відбудеться з 27 жовтня по 2 листопада.
Про це повідомив офіційний сайт АТР-туру.
В соцмережі Х сам Джокович прокоментував відмову від виступу на турнірі наступним чином:
"Любий Париже, на жаль, я не братиму участі цього року в Rolex Paris Masters. У мене чудові спогади та великі успіхи за ці роки, особливо це стосується семи здобутих титулів. Сподіваюся побачитись наступного року. Дякую".
Новак сім разів перемагав на паризькому Мастерсі, востаннє – у 2023 році. В основній сітці турніру серба замінить француз Бенжамен Бонзі (54).
Зазначимо, що Джокович уже кваліфікувався на Підсумковий турнір, але поки не підтвердив участь у ньому.
