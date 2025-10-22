Джокович не виступить на Мастерсі в Парижі

Знаменитий сербський тенісист Новак Джокович (5) не зіграє на Мастерсі в Парижі, який відбудеться з 27 жовтня по 2 листопада.

Про це повідомив офіційний сайт АТР-туру.

В соцмережі Х сам Джокович прокоментував відмову від виступу на турнірі наступним чином:

"Любий Париже, на жаль, я не братиму участі цього року в Rolex Paris Masters. У мене чудові спогади та великі успіхи за ці роки, особливо це стосується семи здобутих титулів. Сподіваюся побачитись наступного року. Дякую".

Dear Paris, unfortunately I’ll not compete at this year’s @RolexPMasters. I have amazing memories and great success over the years, especially being able to conquer the title 7 times. Hope to see you next year. Merci 🙏🏼 pic.twitter.com/y4iEmMYUAn — Novak Djokovic (@DjokerNole) October 21, 2025

Новак сім разів перемагав на паризькому Мастерсі, востаннє – у 2023 році. В основній сітці турніру серба замінить француз Бенжамен Бонзі (54).

Зазначимо, що Джокович уже кваліфікувався на Підсумковий турнір, але поки не підтвердив участь у ньому.

Напередодні повідомлялося, що Новак Джокович та Кріштіану Роналду зустрілися у тенісному клубі в Лісабоні та обмінялися подарунками.