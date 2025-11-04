Джокович розповів про причини переїзду з родиною до Греції

24-разовий чемпіон турнірів Grand Slam серб Новак Джокович перед стартом турніру серії АТР 250 в Афінах розповів про причини переїзду до Греції на постійне місце проживання зі своєю сім'єю.

Слова тенісиста наводить видання SDNA.

"За останні два роки відбулося кілька подій, які вплинули на наш вибір, як особистий, так і професійний. Але це нормально, таке життя. У нас двоє маленьких дітей, і наш пріоритет – забезпечити їм максимально сприятливе середовище, як із психологічного, так і з фізичного та емоційного погляду", – сказав Джокович.

Новак вважає, що найкращим вибором для нього і його сім'ї має стати Греція.

"Ми хочемо перебувати в середовищі, де у нас є можливість проводити більше часу з сім'єю, мати більше особистого простору. Уже два місяці ми знайомимося з життям у Греції, і все йде добре. Ми почуваємося бажаними гостями, люди дуже добрі та щедрі".

Цього тижня Джокович виступить на турнірі в Афінах, директором якого є його брат Джордже. П'ята ракетка світу посіяний під першим номером і в стартовому для себе матчі другого кола 4 листопада зіграє проти чилійця Алехандро Табіло (89).

