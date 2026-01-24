Українська правда
Джокович досяг неймовірної круглої цифри перемог на турнірах Grand Slam

Станіслав Матусевич — 24 січня 2026, 13:24
Новак Джокович
Getty images

38-річний сербський тенісист Новак Джокович (4) обіграв представника Нідерландів Ботіка ван де Зандсхулпа (75) у третьому колі Australian Open з рахунком 6:3, 6:4, 7:6(4). Перемога стала для видатного гравця 400-ю на турнірах Grand Slam у кар'єрі.

Про це повідомляє статистичний портал OptaAce.

Цифра у 400 перемог на Слемах є абсолютним рекордом в історії тенісу як для чоловіків, так і для жінок. Серед представників сильної статі другим після Джоковича йде швейцарець Роджер Федерер із 369 звитягами. Іспанець Рафаель Надаль має 311.

Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралія, хард
Призовий фонд: А$43,436,000
Третє коло, 24 січня

Новак Джокович (Сербія) – Ботік ван де Зандсхулп (Нідерланди) 6:3, 6:4, 7:6(4)

У наступному раунді змагань Джокович зіграє проти переможця матчу між Якубом Меншиком (17, Чехія) та Ітаном Квінном (80, США).

Нагадаємо, що трохи раніше друга ракетка світу італієць чинний чемпіон Australian Open Яннік Сіннер був близький до зняття через судоми в матчі третього кола турніру.

