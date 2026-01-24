Сіннер був близький до зняття в третьому колі Australian Open, однак зумів виграти матч

Друга ракетка світу італієць Яннік Сіннер із великими труднощами зумів виграти матч третього кола Australian Open проти американця Еліотта Спіцціррі (85).

Гра тривала 3 години 42 хвилини і завершилася з рахунком 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

На початку третього сету в Сіннера почалися судоми й він викликав фізіо на корт. Однак згодом поєдинок було призупинено через сильну спеку, на арені закрили дах, і фаворит зумів знайти в собі сили, щоб перемогти.

Australian Open – Grand Slam

Мельбурн, Австралія, хард

Призовий фонд: А$43,436,000

Третє коло, 24 січня

Яннік Сіннер (Італія) – Еліотт Спіцціррі (США) 4:6, 6:3, 6:4, 6:4

У наступному раунді змагань Сіннер зіграє зі своїм співвітчизником Лучано Дардері (25). Загалом три італійці (третім став Лоренцо Музетті) вийшли в четверте коло Australian Open, що стало рекордом для представників цієї країни на австралійському мейджорі.

Сіннер є чинним чемпіоном Australian Open.

Нагадаємо, що напередодні лідер світового рейтингу іспанець Карлос Алькарас провів ювілейний для себе матч на турнірах Grand Slam.