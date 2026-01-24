Українська правда
Сіннер був близький до зняття в третьому колі Australian Open, однак зумів виграти матч

Станіслав Матусевич — 24 січня 2026, 12:42
Яннік Сіннер
Друга ракетка світу італієць Яннік Сіннер із великими труднощами зумів виграти матч третього кола Australian Open проти американця Еліотта Спіцціррі (85).

Гра тривала 3 години 42 хвилини і завершилася з рахунком 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

На початку третього сету в Сіннера почалися судоми й він викликав фізіо на корт. Однак згодом поєдинок було призупинено через сильну спеку, на арені закрили дах, і фаворит зумів знайти в собі сили, щоб перемогти.

Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралія, хард
Призовий фонд: А$43,436,000
Третє коло, 24 січня

Яннік Сіннер (Італія) – Еліотт Спіцціррі (США) 4:6, 6:3, 6:4, 6:4

У наступному раунді змагань Сіннер зіграє зі своїм співвітчизником Лучано Дардері (25). Загалом три італійці (третім став Лоренцо Музетті) вийшли в четверте коло Australian Open, що стало рекордом для представників цієї країни на австралійському мейджорі.

Сіннер є чинним чемпіоном Australian Open.

Нагадаємо, що напередодні лідер світового рейтингу іспанець Карлос Алькарас провів ювілейний для себе матч на турнірах Grand Slam.

