Визначилася суперниця Світоліної в другому колі турніру в Дубаї

Перша ракетка України Еліна Світоліна (9) зустрінеться з іспанкою Паулою Бадосою (70) у другому колі турніру серії WTA 1000 у Дубаї, який відбувається з 15 по 21 лютого.

Бадоса у стартовому матчі обіграла чешку Катерину Синякову (42) з рахунком 6:3, 7:5. Світоліна, маючи 7 номер посіву, перший раунд змагань пропускає.

Dubai Duty Free Tennis Championships – WTA 1000

Дубай, ОАЕ, хард

Призовий фонд: $4,088,211

Перше коло, 16 лютого

Паула Бадоса (Іспанія) – Катерина Синякова (Чехія) 6:3, 7:5

Світоліна і Бадоса раніше зустрічалися двічі, обидва рази перемагала українка. Востаннє – у чвертьфіналі Кубку Біллі Джин Кінг минулого вересня.

Матч другого кола на турнірі в Дубаї між цими тенісистками відбудеться 17 лютого, орієнтовно о 13:30 за київським часом. Окрім Світоліної, в одиночному розряді українок більше не залишилося.

Нагадаємо, що у стартовому матчі "тисячника" в Дубаї Даяна Ястремська поступилася представниці Індонезії Джаніс Тджен.