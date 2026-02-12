Без Світоліної: визначилися чвертьфіналістки турніру в Досі

Визначилися всі чвертьфіналістки турніру серії WTA 1000 у катарській Досі. З числа головних фавориток до цієї стадії змагань дійшли лише Іга Швьонтек (2, Польща) та Єлена Рибакіна (3, Казахстан).

На жаль, не зуміла обіграти "нейтральну" Анну Калінскую (28) перша ракетка України Еліна Світоліна (9). У третьому колі наша тенісистка поступилася з рахунком 4:6, 3:6.

Фавориткам, втім, було непросто. Швьонтек програла перший сет австралійці Касаткіній, і тільки після цього опанувала себе – 5:7, 6:1, 6:1. Надалі полька зустрінеться з грекинею Марією Саккарі (52).

Рибакіна теж поступилася в першій партії китаянці Чжен Ціньвень (26), яка повертається до активних виступів після торішньої операції на лікті. Чжен навіть вдалося відігратися у вирішальному сеті з 2:5, однак перемогти не вийшло – 4:6, 6:2, 7:5 на користь Рибакіної.

У чвертьфіналі казахстанка зіграє проти 19-річної канадійки Вікторії Мбоко, що в матчі тінейджерок здолала росіянку Мірру Андрєєву (7).

Чвертьфінальні пари турніру в Досі

Альона Остапенко (Латвія) – Елізабетта Коччаретто (Італія)

Іга Швьонтек (Польща) – Марія Саккарі (Греція)

Вікторія Мбоко (Канада) – Єлена Рибакіна (Казахстан)

Кароліна Мухова (Чехія) – Анна Калінская (-)

Матчі цієї стадії змагань відбудуться 12 лютого.

Нагадаємо, що у другому колі турніру в Досі Еліна Світоліна обіграла співвітчизницю Даяну Ястремську (42).