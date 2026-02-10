Гофф програла "лакі-лузеру" в другому колі турніру в Досі
П'ята ракетка світу американка Коко Гофф несподівано поступилася "лакі-лузеру" Елізабетті Коччаретто (57) в другому колі турніру серії WTA 1000 у катарській Досі.
Гра тривала 1 годину 32 хвилини і завершилася з рахунком 6:4, 6:2.
Коччаретто без шансів програла у фіналі кваліфікації француженці Варварі Грачовій, однак їй все ж пощастило потрапити в основну сітку змагань через серію відмов більш рейтингових тенісисток. Італійка використала свій шанс, у першому колі здолавши ще одну француженку Ельзу Жакмо, а тепер і Гофф.
Сама ж Коко мала четвертий номер посіву й проводила перший матч у Досі.
Елізабетта Коччаретто (Італія) – Коко Гофф (США) 6:4, 6:2
Тенісистки зустрічалися вп'яте, італійка перемогла вдруге. У наступному колі змагань Коччаретто зіграє проти американки Енн Лі (41).
Нагадаємо, трохи раніше турнір в Досі залишила восьма ракетка світу Жасмін Паоліні з Італії.