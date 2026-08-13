На Мастерсі в Монреалі відбудеться історичний американський фінал

Двоє американців, Брендон Накашима (31) та Бен Шелтон (10), стали фіналістами Мастерсу в Монреалі. Вперше за 23 роки у вирішальному матчі "тисячника" зійдуться два представники США.

Накашима для дебюту в фіналу Мастерсу створив локальну сенсацію, перемігши у півфіналі 19-річного дуже перспективного іспанця Рафаеля Ходара (15) із рахунком 7:6(3), 6:4. Раніше тенісисти не грали між собою.

Чинний чемпіон Відкритої першості Канади Шелтон вперше за три поєдинки обіграв свого співвітчизника Лернера Тьєна (19) – 6:2, 6:3. Бену не завадило пошкодження руки, отримане у другому сеті після зіткнення з задньою стінкою корту.

National Bank Open presented by Rogers – АТР 1000

Монреаль, Канада, хард

Призовий фонд: $9,415,724

Півфінали, 13 серпня

Брендон Накашима (США) – Рафаель Ходар (Іспанія) 7:6(3), 6:4

Бен Шелтон (США) – Лернер Тьєн (США) 6:2, 6:3

Тенісисти раніше зустрічалися п'ять разів, і всі матчі виграв Шелтон. ікаво, що останній з них відбувся рік тому в Торонто (Торонто і Монреаль щорічно чергуються локаціями проведення "тисячника") й у третьому колі Бен здолав Брендона у трьох сетах.

Зазначимо, що на канадському Мастерсі останній американський фінал стався у 1995 році, коли Андре Агассі переміг Піта Сампраса. А загалом востаннє двоє представників США зустрілися у вирішальному матчі в Цинциннаті-2003. Тоді Енді Роддік обіграв Марді Фіша.

Нагадаємо, що на жіночому турнірі WTA 1000 в Торонто визначилися фіналістки.