Еліна відправила останню "нейтралку" додому: огляд чвертьфіналу в Торонто Світоліна – Александрова

Перша ракетка України Еліна Світоліна (9) у трьох партіях обіграла "нейтральну" Єкатерину Александрову (19) у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 в Торонто і вийшла у півфінал змагань.

Матч тривав 1 годину 34 хвилини і завершився з рахунком 3:6, 6:0, 6:3.

Після вильоту Александрової на турнірі в Торонто не залишилося жодної так званої "нейтральної" спортсменки.

Огляд матчу

National Bank Open presented by Rogers – WTA 1000

Торонто, Канада, хард

Призовий фонд: $7,433,076

Чвертьфінал, 11 серпня

Еліна Світоліна (Україна) – Єкатерина Александрова (-) 3:6, 6:0, 6:3

Суперниці зустрічалися вп'яте, українка здобула чотири перемоги. У півфіналі змагань Світоліна зіграє проти польки Іги Швьонтек (8).

Еліна показує свій другий найкращий результат у Торонто після титулу у 2017 році.

У Чемпіонській гонці, в якій враховуються очки, набрані у поточному сезоні, Світоліна після завершення турніру підніметься з шостої мінімум на четверту позицію.

Нагадаємо, що у стартовому для себе другому колі змагань Світоліна у важкому матчі перемогла іспанку Джессіку Бузас Манейро (63), у третьому раунді розгромила "нейтральну" Анастасію Потапову (27), а в 1/8 фіналу обіграла американку Аманду Анісімову (10).