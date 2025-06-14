Орлов став переможцем парного розряду турніру ITF у Чехії

Український тенісист Владислав Орлов разом з італійцем Філіппо Романо стали переможцями в парному розряді турніру серії ITF M25 у чеській Чеській-Липі. У фінальному матчі перші сіяні вони перемогли пару Ян Кумстат/Давид Поляк (Чехія).

Матч тривав 1 годину 4 хвилини і завершився з рахунком 7:6(4), 6:1.

За гру Орлов та Романо 3 рази подали навиліт, зробили 4 подвійні помилки та 5 брейків. Їхні суперники виконали 5 ейсів, 4 рази помилилися на подачі та зробили 3 брейки.

ITF М25, Ceska Lipa

Чеська-Липа, Чехія, грунт

Призовий фонд: $25,000

Фінал парного розряду, 14 червня

Владислав Орлов (Україна)/Філіппо Романо (Італія) – Ян Кумстат/Давид Поляк (Чехія) 7:6(4), 6:1

Цікаво, що в усіх чотирьох проведених матчах суперниками Орлова та Романо були виключно чеські пари.

30-річний Орлов 44 раз зіграв у фіналі парного розряду на рівні ITF і здобув 20 титул. У поточному сезоні це другий успіх для українця.

Нагадаємо, що у травні інший українець, Олександр Овчаренко, виграв три поспіль парні турніри рівня ITF.