Орлов став переможцем парного розряду турніру ITF у Чехії
Український тенісист Владислав Орлов разом з італійцем Філіппо Романо стали переможцями в парному розряді турніру серії ITF M25 у чеській Чеській-Липі. У фінальному матчі перші сіяні вони перемогли пару Ян Кумстат/Давид Поляк (Чехія).
Матч тривав 1 годину 4 хвилини і завершився з рахунком 7:6(4), 6:1.
За гру Орлов та Романо 3 рази подали навиліт, зробили 4 подвійні помилки та 5 брейків. Їхні суперники виконали 5 ейсів, 4 рази помилилися на подачі та зробили 3 брейки.
Владислав Орлов (Україна)/Філіппо Романо (Італія) – Ян Кумстат/Давид Поляк (Чехія) 7:6(4), 6:1
Цікаво, що в усіх чотирьох проведених матчах суперниками Орлова та Романо були виключно чеські пари.
30-річний Орлов 44 раз зіграв у фіналі парного розряду на рівні ITF і здобув 20 титул. У поточному сезоні це другий успіх для українця.
Нагадаємо, що у травні інший українець, Олександр Овчаренко, виграв три поспіль парні турніри рівня ITF.