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Крутих став переможцем другого турніру ITF за три тижні

Станіслав Матусевич — 28 червня 2026, 16:53
Крутих став переможцем другого турніру ITF за три тижні
Олексій Крутих
ФТУ

Український тенісист Олексій Крутих (633) став чемпіоном турніру серії ITF M15 у німецькому Камені. У вирішальному матчі сьомий сіяний обіграв місцевого тенісиста Беніто Санчеса Мартінеса (1122).

Поєдинок тривав 1 годину 40 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:3.

За гру Крутих 2 рази подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 5 брейків. Його суперник виконав 1 ейс, 5 разів помилився на подачі та зробив 1 брейк.

ITF M15, Kamen
Камен, Німеччина, грунт
Призовий фонд: $15,000
Фінал, 28 червня

Олексій Крутих (Україна) – Беніто Санчес Мартінес (Німеччина) 6:1, 6:3

Суперники раніше не зустрічалися. Крутих провів свій 13 фінал турнірів ITF, в якому він завоював 5 титул.

Нагадаємо, що два тижні тому Крутих переміг на змаганні ITF M25 у Чеській Липі, обігравши в фіналі іншого українці, Георгія Кравченка.

ITF Олексій Крутих

Олексій Крутих

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