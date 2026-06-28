Крутих став переможцем другого турніру ITF за три тижні

Український тенісист Олексій Крутих (633) став чемпіоном турніру серії ITF M15 у німецькому Камені. У вирішальному матчі сьомий сіяний обіграв місцевого тенісиста Беніто Санчеса Мартінеса (1122).

Поєдинок тривав 1 годину 40 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:3.

За гру Крутих 2 рази подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 5 брейків. Його суперник виконав 1 ейс, 5 разів помилився на подачі та зробив 1 брейк.

ITF M15, Kamen

Камен, Німеччина, грунт

Призовий фонд: $15,000

Фінал, 28 червня

Олексій Крутих (Україна) – Беніто Санчес Мартінес (Німеччина) 6:1, 6:3

Суперники раніше не зустрічалися. Крутих провів свій 13 фінал турнірів ITF, в якому він завоював 5 титул.

Нагадаємо, що два тижні тому Крутих переміг на змаганні ITF M25 у Чеській Липі, обігравши в фіналі іншого українці, Георгія Кравченка.