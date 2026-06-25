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Соболєва з розгромом вийшла у чвертьфінал турніру в Гданську

Станіслав Матусевич — 25 червня 2026, 15:27
Соболєва з розгромом вийшла у чвертьфінал турніру в Гданську
Анастасія Соболєва
Arata Yamaoka

Анастасія Соболєва (290) розгромно обіграла представницю Латвії Беатріс Зелтіню (516) у матчі другого кола турніру серії ITF W50 у польському Гданську і вийшла у чвертьфінал.

Поєдинок тривав лише 57 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:0.

За матч Соболєва 3 рази подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 2 помилки на подачі та 1 брейк.

ITF W50, Gdansk
Гданськ, Польща, грунт
Призовий фонд: $40,000
Друге коло, 25 червня

Анастасія Соболєва (Україна) – Беатріс Зелтіня (Латвія) 6:2, 6:0

Суперниці раніше не зустрічалися. У чвертьфіналі змагань українка зіграє проти сильнішої в матчі між Хлоєю Паке (317, Франція) та Брітт Дю Пре (348, Нідерланди).

Нагадаємо, що на старті турніру в Гданську Соболєва впевнено перемогла місцеву спортсменку Марцеліну Подлінську (678).

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